Corona-Pandemie : Verbandsgemeinde Bitburger Land ändert Testzeiten

Bettingen/Kyllburg Die Verbandsgemeinde (VG) Bitburger Land hat die Öffnungszeiten ihrer Corona-Testzentren verändert. „Mit der steigenden Impfquote, den sinkenden Inzidenzen, den vermehrten Testmöglichkeiten durch private Anbieter und in Betrieben sehen wir an unseren kommunalen Stationen eine stetig sinkende Auslastung“, teilt die VG mit.

Die Stationen seien nun nicht mehr parallel geöffnet. Die in Bettingen ist nun donnerstags sowie am Samstag, 12. Juni und Samstag, 26.Juni, geöffnet, die in Kyllburg dienstags sowie am Samstag, 19. Juni. Der Testbetrieb werde voraussichtlich zum Dienstag, 1. Juli, eingestellt.