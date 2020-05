Wie die Partnergemeinden Speicher und Caudan durch die Krise kommen : Getrennte Freund, geteiltes Leid

Fabrice Vély, neugewählter und bald amtierender Bürgermeister (links) und Gérard Falquérho, Noch-Bürgermeister, vor einer Gedenktafel, die an 15 Jahre Partnerschaft erinnert. Ein Zwillingt hängt am Speicherer Rathaus. Foto: TV/Comité de jumelage de Caudan

PReist/Speicher/Caudan Die Verbandsgemeinde Speicher pflegt seit 1992 eine Partnerschaft mit der Stadt Caudan in der Bretagne. Das Corona-Virus hat die Pläne für ein Treffen am Vatertag durchkreuzt. Wiedersehen wird man sich wohl erst 2021. Wie die Gemeinden in pandemischen Zeiten trotzdem Kontakt halten.

Die Geschichte dieser Freundschaft beginnt im Sommer 1991. Als die Jugendgruppe Preist sich auf die fast 1000 Kilometer lange Fahrt in die Bretagne aufmacht, ahnt aber keiner, dass man von dieser Ferienfreizeit noch fast 30 Jahre später sprechen wird.

Denn aus den Kontakten, die die Jugendlichen in der Stadt Caudan knüpfen, erwächst eine enge Gemeinde-Partnerschaft. Eine „Jumelage“, wie die Franzosen sagen.

Drei Fragen an Fabrice Vély, Bürgermeister von Caudan Wie haben sich die Infektionen in Caudan seit März entwickelt? Fabrice Vély: Im Department Morbihan (750 000 Einwohner) sind bisher circa 100 Personen gestorben, 17 liegen auf der Intensivstation. In Caudan sind zwei Menschen an Covid-19 gestorben. Wann hat in Caudan die Quarantäne begonnen und mit welchen Maßnahmen? Vély: In Caudan hat die Quarantäne am 17. März begonnen, aber schon früher wegen des Verbots der Großveranstaltungen konnte der Kommunalwahlkampf nicht unter besten Bedingungen stattfinden. Seit Mitte März waren dann alle Geschäfte, mit Ausnahme der Lebensmittelläden, geschlossen. Es wurden aber viele Solidaritätsaktionen, vor allem in Richtung der besonders schutzbedürftigen und älteren Leute, eingerichtet. Wie sieht das Leben in der Stadt derzeit aus? Vély: Seit dem 11. Mai öffnen nach und nach die Schulen wieder, und die Leute fangen wieder an zu arbeiten. Die sanitären Auflagen sind streng, um einen neuen Ausbruch zu vermeiden. Die Einzelhändler und öffentliche Dienste haben ihre Tätigkeit wieder gestartet. Cafés und Restaurants sind aber noch geschlossen. Alle hier freuen sich sehr darauf, bald wieder zu öffnen — auch wenn ein paar Restaurants einen Abholservice anbieten. Mehr als zehn Menschen dürfen derzeit nicht zusammenkommen. Und auch alle Veranstaltungen diesen Sommer wurden abgesagt. Weiterhin machen wir uns viele Sorgen um die Geschäfte, die nicht öffnen dürfen. Das Reiseverbot führte zu einem schweren Schlag für den Tourismus in der Bretagne. Die Sommersaison wird viel schlechter als sonst. Zum Glück sind wir in Caudan nicht vom Tourismus abhängig. Die Fragen stellte

Christian Altmayer

Am 22. Mai 1993 unterzeichnen die damaligen Bürgermeister die offizielle Freundschaftsurkunde zwischen Preist und Caudan. Zwei Jahre später weitet die Verbandsgemeinde diesen grenzüberschreitenden Bund auf die gesamte Kommune aus.

Seitdem ist viel passiert. Jahr um Jahr besuchen sich Eifeler und Bretonen. Musiker geben gemeinsame Konzerte, bei Fußballturnieren wird zusammen gekickt. Und auch viele weitere Vereine, wie etwa die Billiard-Clubs, halten Kontakt.

Inzwischen hat Preist eine „Caudaner Straße“, in Caudan hat man eine „Rue du Preist“ eingeweiht. Am Speicherer Rathaus prangt eine Gedenktafel, die an 15 Jahre Partnerschaft erinnert — ihr Ebenbild hängt in der Bretagne. Und auch etliche private Freundschaften seien entstanden, sagt der Speicherer VG-Chef Manfred Rodens (CDU).

Ein mehrtägiges Treffen mit gemeinsamem Grillen, Besuchen in Luxemburg und an der Mosel und einem „Preister Abend“ in der Keltenhalle war von langer Hand vorbereitet worden. Die diesjährigen Pläne allerdings hat nun der Ausbruch der Corona-Pandemie durchkreuzt.

Gleich am Anfang der Quarantäne, also schon Mitte März, haben die Speicherer die Veranstaltung abgesagt. Konzerte, Busreisen mit vielen Personen, ja selbst der Grillabend — all das schien in der „neuen Normalität“ nicht mehr realistisch.

Und zwar auf beiden Seiten der Grenze. Denn, auch wenn rund 1000 Kilometer Eifel und Betragne trennen, so haben sie doch dieselbe Krise zu durchleiden (siehe Kurzinterview mit Bürgermeister Fabrice Vély).

Immerhin: Die Infektionszahlen gehen sowohl rund um Speicher als auch in Caudan zurück. Und das gesellschaftliche Leben erwacht aus der Starre.Dennoch bleibt es dabei. Das Treffen der Partnergemeinden wird erst 2021 in Speicher stattfinden.