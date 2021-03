Umwelt : Verbandsgemeinde will dem Stegbach bei Herforst wieder freien Lauf lassen

Herforst Die Verbandsgemeinde Speicher plant, den Stegbach bei Herforst zu renaturieren. Dieses Jahr soll es endlich soweit sein. Der Beginn der Arbeiten hatte sich auch durch die Pandemie verzögert.

Es gibt ein geradezu idyllisches Fleckchen direkt am Stegbach. Das Gewässer teilt sich dort in zwei schmalere Ströme auf, die in verschiedene Richtungen das Ufer umfließen. Leise plätschert das Flüsschen hier über die Steine, an einer Sitzbank vorbei. Die Sonne glitzert auf der Oberfläche. Ein schöner „Platz am Wasser“ also, wie es auch auf einem Schild steht, das hier an einem Baum hängt.