Badem : Beigeordnete für alle, ein Bier für jeden

-+- WG: BILD junk wirtz sn ------------------------------------------- Von: Glandien Stefanie Gesendet: Dienstag, 13. Mai 2014 11:55:11 An: Schommer Dagmar Cc: Ross Lars Betreff: BILD junk wirtz sn Diese Nachricht wurde automatisch von einer Regel weitergeleitet. Hallo Dago, guck mal, das Foto hatte ich mal bei einem Termin mit den beiden vor kurzem gemacht. Falls du das Forum ankündigen möchtest, wäre das ja vielleicht ein nettes Foto dazu. Es wurde noch nicht verwendet. Liebe Grüße Steffi Stefanie Glandien Redaktion Tel: 06561 9595-32 - Fax: 06561 9595-1732. Foto: TV/Schramm, Johannes

Badem Der Verbandsgemeinderat Bitburger Land setzt in seiner konstituierenden Sitzung in Badem auf konstruktive Zusammenarbeit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Verbandsgemeinderat Bitburger Land hat in seiner konstituierenden Sitzung in der Gemeindehalle in Badem den Willen zur Zusammenarbeit dokumentiert, nachdem Bürgermeister Josef Junk zuvor die Ratsmitglieder verpflichtet hatte. In einem Punkt gab es vor der Sitzung unterschiedliche Meinungen – und zwar in der Frage der Erhöhung des Fraktionsgeldes. Die SPD-Fraktion wollte dazu einen Antrag stellen. „Das Fraktionsgeld ist ein einmaliger Jahresbeitrag, den die Fraktion abrufen kann, wenn sie Geld für ihre Arbeit braucht“, erklärt Olaf Böhmer, SPD-Fraktionsvorsitzender. Voraussetzung für eine Erhöhung sei jedoch gewesen, dass alle Fraktionen dafür seien. Die CDU habe im Vorfeld signalisiert, dass sie dagegen sei. „Damit war das für uns jetzt auch kein Thema mehr, es sollte ja einvernehmlich geschehen“, sagt Böhmer. Man wolle nun damit warten bis zur Sitzung des Hauptausschusses.

„Wir haben das jetzt für das falsche Signal gehalten“, sagt der Fraktionsvorsitzende der CDU, Thomas Etteldorf. In der Sitzung selbst sei das gar nicht mehr diskutiert worden. „Es war eine sehr konstruktive harmonische Sitzung und ein gutes Beispiel, wie Fraktionen verständig miteinander arbeiten“, sagt der CDU-Mann.

Von einem harmonischen Start spricht auch Lydia Enders von Bündnis 90/Die Grünen. „Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Es war ja meine erste Sitzung, alle gucken nach vorn“, sagt die Grünen-Fraktionsvorsitzende.

„Die Erhöhung des Fraktionsgeldes muss erst mal im Ältestenrat besprochen werden. Dann muss man gucken, was das kostet“, sagt Edgar Comes von der Freien Wählergemeinschaft Bitburger Land (FWG). Eine Erhöhung im moderaten Bereich sei nicht unberechtigt. Da sei mehrere Jahres nichts passiert, so Comes.

Bei der Wahl der Beigeordneten ging es einvernehmlich weiter, wie der neue vierte Beigeordnete, Willi Fink (FWG) betont: „Die Fraktionen haben sich im Vorfeld geeinigt, dass jede Fraktion einen Beigeordneten bekommen soll“, sagt Fink. Diese sogenannte erste Machtprobe der Fraktionen um einen Beigeordneten-Posten ist im VG-Rat Bitburger-Land ausgeblieben. Man wollte keine Zustände wie in Speicher. Im dortigen Stadtrat hatten die CDU-Fraktion den SPD-Kandidaten auf dem Beigeordneten-Posten verhindert und die SPD-Fraktion den Saal verlassen. Der Posten ist nicht besetzt (der TV berichtete).

Dass es nun im Verbandsgemeinderat Bitburger Land vier Beigeordnete gibt, hat mit dem Umstand zu tun, dass zum 1. Mai 2020 ein neuer Erster Beigeordneter gewählt werden muss. Die Funktion hat seit der Fusion der beiden Verbandsgemeinden Kyllburg und Bitburg Land 2014 Rainer Wirtz inne – und zwar noch bis 30. April 2020. Dann muss ein neuer erster Beigeordneter gewählt werden. Laut Hauptsatzung sollen es drei ehrenamtlich tätige Beigeordnete sein. Sie werden für fünf Jahre gewählt, eine Befristung dieser Wahlzeit ist nicht möglich. Also einigte sich das Parlament auf die Schaffung eines vierten Beigeordneten-Postens, was bei Verbandsgemeinden mit mehr als 25 000 Einwohnern möglich ist. Die VG Bitburger-Land hatte zum Stichtag 30. Juni 2018 nämlich 25 335 Einwohner. Bei der Wahl des neuen ersten Beigeordneten am 1. Mai hofft die CDU darauf, dass diese Wahl auch einvernehmlich vonstatten geht.

Zum zweiten Beigeordneten ist Dieter Lichter (SPD) aus Rittersdorf im Amt bestätigt worden. Da die Grünen drittstärkste Kraft im Rat sind, stellen sie nun den dritten Beigeordneten. Sie haben bei der Wahl ihre Sitze von drei auf sechs verdoppelt. Ihr Beigeordneter ist Theo Dimmer aus Usch. „Es ist eine neue Erfahrung auf der ‚anderen Seite’ zu stehen“, sagt der ehemalige Ortsbürgermeister von Usch. Er hofft, dass die VG in Sachen Klima ihren Beitrag leisten kann.