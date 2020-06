Entwicklung : Vor dem Bauen kommt erst mal das Ändern

In Wettlingen ist auf einem ehemaligen Bauernhof ein Tagungszentrum geplant. Auch dafür wird der Flächennutzungsplan geändert. Foto: TV/Uwe Hentschel

BITBURG Der VG-Rat Bitburger Land hat sich in seiner Sitzung mit der Überarbeitung einiger Flächennutzungspläne befasst.



(uhe) Ist ein Projekt vorgesehen, das mit den Vorgaben des davon betroffenen Flächennutzungsplans nicht vereinbar ist, so muss entweder das Projekt oder aber der Flächennutzungsplan angepasst werden. Läuft es auf Letzteres hinaus, so ist dafür eine Zustimmung der politischen Entscheidungsträger erforderlich. Im Fall der Verbandsgemeinde Bitburger Land ist das der VG-Rat, der in seiner jüngsten Sitzung gleich mit fünf dieser Anträge konfrontiert wurde. Und bis auf einen wurden diese auch genehmigt.

Nicht nur gebilligt, sondern von einigen Ratsmitgliedern auch begrüßt wurde dabei die erforderliche Planänderung für den Bereich der Dorfstraße 1 in Wettlingen. Dort plant eine Investorengemeinschaft auf einem ehemaligen und seit Jahren leerstehenden Gehöft die Einrichtung eines Seminarzentrums. Wie ein Mitarbeiter der Verwaltung in der Sitzung erklärte, sollen dort künftig unter anderem Achtsamkeits-Seminare angeboten werden. Dabei soll das bestehende Wohnhaus auch weiterhin als Wohnung genutzt werden, während im daran angrenzenden Wirtschaftsgebäude das Seminarzentrum vorgesehen ist. Für die Gemeinde als auch für die Verbandsgemeinde entstehen dabei keine Kosten, da für diese der Investor komplett aufkommt.

Kostenneutral für die VG ist auch die in Badem geplante Änderung des Flächennutzungsplans. Dort ist die Ausweisung von neuen Wohngebieten vorgesehen. Neuer Wohnraum ist auch der Grund für die beantragte Planänderung in Schleid, wo die Gemeinde im Bereich der Fläche Ginneberger Straße neue Bauflächen schaffen möchte. Des Weiteren hat der VG-Rat auch einer Überarbeitung des Flächennutzungsplans für die Gemarkung Niederstedem zugestimmt. Dort geht es – ähnlich wie in Wettlingen – um einen ehemaligen landwirtschaftlichen Betrieb, der nun anders genutzt werden soll. Ein Gartenbauunternehmen möchte auf diesem Grundstück südwestlich der Ortslage einen neuen Betriebsstandort entwickeln.