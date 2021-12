Kommunalpolitik : Das Jahr endet mit vielen Auftragsvergaben

Irrel/Neuerburg/Weidingen Der Rat der Verbandsgemeinde Südeifel hat sich zur letzten Sitzung des Jahres in Weidingen getroffen.

Nach der äußerst erfreulichen Bilanz der Felsenland Südeifel Tourismus GmbH (weiterer Bericht folgt) und der bewegenden Zusammenfassung der Ereignisse an den Hochwassertagen im Juli durch den VG-Wehrleiter Wehrleiter Richard Wirtz, war es vor allem die geplante Sanierung des VG-Verwaltungsgebäudes in Neuerburg, die zwar wenig Stoff für eine Debatte geboten hat, aber umso wichtiger ist für zukünftige Arbeit der VG.

Von langer Hand geplant, muss nach der Flut im Sommer nämlich noch einmal der Sanierungsplan angepackt werden. In der Flut habe das gesamte Untergeschoss des Hauses teils bis zu 1,70 Meter unter Wasser gestanden, erklärt die Verwaltung in der Tischvorlage. Die Schäden seien groß gewesen. Neben der zerstörten Ölheizung, das Gebäude wird im Augenblick per Fernwärme beheizt, ist auf der bis ins Untergeschoss reichende Fahrstuhl nicht mehr nutzbar, erklärt die Verwaltung in ihrer Tischvorlage.

Der größte Schaden sei an den technischen Anlagen im Keller und in den Pumpenschächten entstanden. Um das Bad spätestens zur Sommersaison 2022 wieder in Betrieb nehmen zu können muss die Sanierung so schnell wie möglich beginnen, so Petry. Das Ingenieurbüro Koller beziffert die Gesamtkosten der Sanierung auf 963.527 Euro. Hier enthalten seien Honorarkosten für die vorgesehene energetische Aufwertung der technischen Anlage in Höhe von 181.010 Euro. Man sei zuversichtlich die Gesamtkosten über die Aufbauhilfen des Landes bezahlt zu bekommen, müsse aber den Honorar-Posten für die technische Ausrüstung gesondert beauftragen. Der Rat stimmte geschlossen der Beauftragung zu.