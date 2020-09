Ehrenamtliches Engagement : Fahrdienst bringt in Bitburg die Menschen zusammen

Bitburg Wenn die eigene Mobilität nachlässt, ist es gut, Hilfe von anderen zu bekommen. Die Initiative „Verbindende Nachbarschaft“ ist ein Team ehrenamtlicher Fahrer, das Senioren in Bitburg wieder mobil macht.

„Es müsste hier einen Fahrdienst geben“ hörte man schon lange Zeit auf den Sozialstationen der Generationenhäuser. Immer mehr Senioren haben sich eine Möglichkeit gewünscht, innerhalb der Stadt oder auch mal auswärts mobil zu sein. Eben für Menschen, die nicht mehr gut zu Fuß sind, aber trotzdem am alltäglichen Leben teilhaben möchten. Sowohl die Stadtverwaltung als auch die Elisabeth-Konferenz waren an einer Zusammenarbeit interessiert, so entstand das besondere Projekt im Rahmen der Engagierten Stadt Bitburg.

Die Elisabeth-Konferenz der katholsichen Pfarrei Liebfrauen in Bitburg ist ein Fachverband des Caritas und kümmert sich seit über 60 Jahren um kranke und ältere Menschen, die Hilfe und Unterstützung brauchen. Zudem organisieren die 37 ehrenamtlichen Mitglieder verschiedene Projekte in Arbeitskreisen, zum Beispiel die Seniorenstube im Haus der Jugend. Dort können sich Senioren treffen und gemeinsam beten, spielen oder Gymnastik machen.

„In Bitburg ist mit dem Fahrdienst wirklich etwas gelungen, was nicht alltäglich ist und wo viele inzwischen auch neidvoll gucken, dass es so funktioniert“, sagt Projektleiterin der Engagierten Stadt Bitburg, Monika Dondelinger, und fügt hinzu: „Ein ganz besonderes Engagement in der Stadt Bitburg, was eigentlich seinesgleichen noch sucht und auch nur durch diese Vernetzung möglich war.“