Infrastruktur : Eifel-Pipeline: Volles Rohr nach vorn

So viel Geld! Ministerin Anne Spiegel (links) hat die Bescheide dabei. Da freuen sich (von links) Helfried Welsch, Monika Hau (Vorstand Kommunale Netze Eifel), Arndt Müller und Andreas Kruppert, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Arzfeld und Mitglied im Verwaltungsrat. Foto: Fritz-Peter Linden/Fritz-Petzter Linden

Niederprüm Umweltministerin Anne Spiegel hat am Montag in Niederprüm 7,1 Millionen Euro vorbeigebracht. Das Geld stecken die Landwerke Eifel, wie geplant, in den Weiterbau ihres Verbundnetzes Westeifel. Und der läuft ebenfalls – genau: wie geplant.