Ehrung für engagierten Mettendorfer :  Verdienstmedaille für Paul Lentes

Trier/Mettendorf Der Mettendorfer hat die Ehrung des Landes Rheinland-Pfalz bekommen. Die Liste seiner ehrenamtlichen Tätigkeiten ist umfangreich – und noch lange nicht voll.

Wo Paul Lentes ist, da ist ehrenamtliches Engagement nicht weit: Dem Mettendorfer reichte es nie, nur an einer Stelle engagiert zu sein. Er hatte immer viele Projekte, die er anstieß und begleitete. Für all das hat er nun die Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz bekommen – aus der Hand des Präsidenten der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD), Thomas Linnertz, in Trier.