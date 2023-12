Forschung auf dem Land KI-Forschung kommt nach Bitburg: Das sind die Pläne

Ein Gespenst geht um in Europa – das Gespenst der Künstlichen Intelligenz (KI). Seitdem vor etwas mehr als einem Jahr eine erstaunte Öffentlichkeit auf die Fähigkeiten des gerade eben veröffentlichten digitalen Sprachmodells „ChatGBT“ blickte, scheinen die Entwicklungssprünge nicht mehr abzureißen. Kaum ein Quartal vergeht, ohne dass Google, Microsoft und Co. ihre neusten Errungenschaften vorstellen. Die Angst davor, dass Computer immer mehr Arbeitsfelder übernehmen könnten, wächst. In der Eifel wird nun aktiv mit der Gründung eines Forschungslabors dagegen angesteuert.