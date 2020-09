Jünkerath : Verein Tierteller bietet Verkaufstag

Jünkerath (red) Der Verein Tierteller Eifel richtet am Sonntag, 11. Oktober, von 11 bis 17 Uhr einen Verkaufstag für einen guten Zweck aus. An der Ausgabestelle Bahnhofstraße 28, Jünkerath, werden gebrauchte und neue Artikel zum Verkauf angeboten.

Es gibt zudem eine Tombola und eine Präsentation des neuen Wandkalenders 2021 mit zwölf Bildern von den Haustieren der Kunden. Diesen Kalender kann man für 9,95 Euro kaufen, außerdem ist er noch in ausgesuchten Geschäften erhältlich. Vom 26. bis 31. Oktober gibt es im Zusammenarbeit mit dem Edeka Berang in Jünkerath eine Futter- Spendentütenaktion. Dann können Kunden für fünf Euro eine Tüte mit Hunde- oder Katzenfutter kaufen und spenden. Das gesamte Futter, das in diesem Zeitraum verkauft wird, kommt den hilfebedürftigen Haustieren zugute.