Internationale Frauen in der Eifel Wie Migrantinnen im Eifelkreis geholfen wird

Auch im vergangenen Jahr sind zahlreiche Menschen aus dem Ausland in den Eifelkreis gezogen. Alleine aus der Ukraine waren es, ausgelöst durch den Krieg, 1.479 Flüchtlinge. Unter ihnen viele Frauen, deren Männer in der Ukraine ihr Heimatland verteidigen. Sie und viele weitere Migrantinnen versuchen, in der Eifel Fuß zu fassen. Dabei müssen sie einige Hürden nehmen. In einem fremden Land mit einer fremden Sprache sind selbst kleine Formulare oder Behördengänge eine große Aufgabe.