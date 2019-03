(red) Die Körpericher Vereine sind auf der Suche nach mehr Nachwuchs, mehr Gemeinschaft innerhalb der Vereine und mehr Akzeptanz in der Bevölkerung. Das ist das Ergebnis eines Abends, zu dem eine Gruppe Körpericher Vertreter aller Vereine und Organisationen in die Alte Schule (DGH) eingeladen hatte.

Wie stark das Interesse an einer Zusammenkunft gefragt war, bestätigte die überraschend zahlreiche Teilnahme an den Gesprächen. Ziel des Treffens war es, gemeinsame Vorschläge und Ideen zur Verbesserung der Vereinsarbeit und Zusammenarbeit zu erarbeiten. Alle Vorschläge und Anregungen werden in einem weiteren Treffen präsentiert und besprochen und sollen letztendlich umgesetzt werden.

Die Vereinsvertreter und die Gruppenmitglieder treffen sich daher erneut am Donnerstag, 28. März, um 19 Uhr in der Alten Schule (DGH) in Körperich. Hierzu sind auch alle herzlich eingeladen, die das Vorhaben unterstützen und fördern möchten.⇥ Foto: Alois Weimann