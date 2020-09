Kultur und Freizeit : Rittersdorfer haben ein Erfolgsrezept

Rittersdorf Die Vereinsgemeinschaft bietet „Kölsche Ovend“ mit den Hofnarren auf der Burgwiese.

(ma) Die Rittersdorfer haben den nächsten Clou auf Lager: Nach dem erfolgreichen Picknick-Konzert mit Guildo Horn gibt es nun Kölsche Töne beim Kölsche Ovend mit De‘ Hofnarren am Tag der Deutschen Einheit, Samstag, 3. Oktober. Und als Einheit sieht sich auch die Vereinsgemeinschaft im Ort.

Was ist nun das Erfolgsrezept der Rittersdorfer? Zum einen also die Dorfgemeinschaft und der Zusammenhalt und zum anderen das besondere Ambiente der Burg und der Burgwiese.

Dieter Lichter, einer der Organisatoren, nennt auch die guten Kontakte des Eventveranstalters „Show Sisters“ als einen der Gründe. Und: „Viele Leute arbeiten kostenlos viele Stunden vom Aufbau bis zur Sponsorensuche und auch am Tag der Konzerte selbst“, sagt Lichter. Nicht zu vergessen: Die Rittersdorfer Firmen unterstützten die Vorhaben ebenso wie die Gemeinde.

Da das Hygiene-Konzept beim Picknick-Konzert gut funktioniert hat, glaubt der 40-Jährige, dass das auch am 3. Oktober so sein wird: „Die Leute sind vernünftig und halten sich an die Regeln.“