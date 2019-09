Vereinsleben : Vereinsgründung in Bickendorf

Vereinsgründung in Bickendorf

Bickendorf Der Verein „Bickendorfer Freunde und Förderer zur Unterstützung für Menschen mit Beeinträchtigung“ soll am Mittwoch, 2. Oktober, gegründet werden. Mit diesem neuen Verein wollen die Initiatoren Menschen mit Beeinträchtigungen sowie Institutionen, die sich für Menschen mit Handicap einsetzen, durch Benefizveranstaltungen unterstützen.

Die Gründungsversammlung beginnt um 20 Uhr in der Scheune der Familie Lill in der Burgstraße in Bickendorf