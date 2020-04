Vereinssport : Trainingsvideo statt Trainingsgruppe

So wie der Fußballplatz in Pronsfeld sind im Augenblick alle Plätze im Eifelkreis gesperrt. Trainiert werden kann zurzeit nicht. Foto: TV/Stefanie Glandien

Prüm Die Corona-Pandemie hat dem Breitensport den Garaus gemacht. Seit Wochen herrscht große Stille in Turnhallen und Stadien. Die Vereine hoffen auf Lockerung.

So ein schönes, sattes Grün hatten die Rasenfußball-Felder selten. Selbst der Torraum hat keine braunen Stellen. Manch einem Kicker muss das Herz bluten, wenn er die gepflegten Plätze sieht. Auch in den Turnhallen herrscht Totenstille. Schon seit Wochen wird doch nicht mehr trainiert.

In Rheinland-Pfalz ist Individualsport nur im Freien, allein oder mit einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person und im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstands erlaubt. Wielvers rechnet nicht damit, dass es vor Juni/Juli wieder mit dem Mannschaftstraining losgeht. In der Leichtathletik seien etliche Meisterschaften und Wettkämpfe abgesagt worden. Auch für die Prümer Handballer, die in der Rheinlandliga spielen, sind das schlechte Voraussetzungen für den Start in die neue Saison. „Das ist eine seltsame Situation für uns alle“, sagt Wielvers, der aktiver Handballer ist. „Wir haben von verschiedenen Verbänden Trainingspläne bekommen, die wir an die einzelnen Gruppen weitergeleitet haben“, sagt er. Zum Teil hätten Übungsleiter auch selbst Videos innerhalb ihrer Gruppen versandt.