„Ich habe Lust, für die Natur und meine Heimat zu arbeiten“ Naturpark Nordeifel: Neuer Posten für Verena Kartz

Im Verbandsgemeinderat hatte Anne Derks ihren letzten offiziellen Auftritt als Geschäftsführerin des Naturparks Nordeifel in Prüm. Zukünftig arbeitet sie für den Nationalpark Eifel, bleibt also der Natur und der Region verbunden. Ihre Nachfolgerin ist bereits im Amt. Mit Verena Kartz kehrt eine gebürtige Prümerin, aufgewachsen in Weinsheim, in ihre alte Heimat zurück.