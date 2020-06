Stalbacher Familie klagt gegen Behörden : Verfahren um Pipeline-Unfall zieht sich hin

Lichtenborn Bevor ein Schuldiger nach dem Unfall nahe dem Acker des Lichtenborner Landwirts Erwin Meyer gefunden wurde, ist er an einem Herzinfarkt gestorben. Seine Ehefrau führt den Rechtsstreit weiter.

Wer trägt die Schuld daran, dass sich an jenem Tag literweise Sprit auf ein Feld und einen Radweg ergoss? Etwa die Bauarbeiter, die die Windpark-Trasse legten und dabei die Leitung beschädigten? Die Windkraftfirma AboWind, die sie beauftragt hatte? Oder die Behörden, die niemanden wegen der noch mit Sprit gefüllten Pipeline vorgewarnt hatten?

Das kann derzeit noch keiner sagen. Der Trierer Oberstaatsanwalt Manfred Stemper erklärt auf TV-Anfrage, die Ermittlungen dauerten an, ein Verdächtiger sei nicht ausgemacht.

Doch zumindest eines ist sicher: Landwirt Erwin Meyer wird niemals erfahren, wer die Verantwortung dafür trägt, dass sein Feld verschmutzt wurde. Denn der Bauer aus dem Lichtenborner Ortsteil Stalbach ist inzwischen an einem Herzinfarkt gestorben.

569 000 Euro hat die Kreisverwaltung Bitburg-Prüm nach eigenen Angaben für das Abbaggern von 2636 Tonnen Erdreich in Lichtenborn ausgegeben. Eine Sofortmaßnahme, um Boden und Grundwasser zu retten. Verantwortlich für den Unfall machen lassen will sich die Verwaltung aber nicht – und hätte daher auch gerne das Geld zurück.

Dafür müsste allerdings erst jemand ermittelt werden, dem man die Kosten in Rechnung stellen könnte. Vor diesem Problem steht auch die Familie Meyer, die sich eine Entschädigung einklagen will. Zudem ziehen die Stalbacher den Umfang der Sanierung in Zweifel. Mit anderen Worten: Sie werfen den Behörden vor, beim Umgang mit der Umweltverschmutzung gepfuscht zu haben.