Zwist im Gerichtssaal Diskussion im Vergewaltigungsprozess: Verteidigung zweifelt an Unbefangenheit von Richterin

Es geht hoch her im Gerichtssaal. „Stellen Sie doch bitte vernünftige Fragen“, sagt die Vorsitzende Richterin. Der Verteidiger, gerade in der Befragung einer Zeugin, zeigt sich von der Aussage schockiert und bittet um eine Unterbrechung. „Wenn Sie denken, dass das jetzt so hier geht ...“, sagt der Anwalt und wird lauter. Die Richterin legt nach: „Es reicht jetzt, Sie brauchen nicht zu schreien.“ Wieder der Verteidiger: „Mit Ihrer Verhandlungsführung reicht es, Sie schreien doch.“