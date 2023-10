Handel, Gewerbe oder doch Flüchtlingsunterkünfte? Bitburger Commissary soll verkauft werden — Was ist dort geplant?

Bitburg · Chips, Klamotten oder Klopapier: In der Bitburger Housing fanden die Amerikaner ihre vertrauten Produkte in der Commissary. Das ist längst Geschichte. Nun will der Bund das einstige Kaufhaus samt Grundstück Anfang 2024 vermarkten.

Bitburgs Commissary: Das einstige Warenhaus der Amerikaner hat allein schon eine Fläche von mehr als 7000 Quadratmetern. Der Bund will das Gebäude Anfang 2024 auf den Markt bringen – zusammen mit zwei Grundstücken. Foto: TV/Dagmar Dettmer

Es ist eine dieser Immobilien mit Seltenheitswert. Für einen kurzen Augenblick tauchte sie im Oktober plötzlich auf einem der gängigen Vermarktungsportale auf: die Commissary der Bitburger Housing.