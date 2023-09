Einzelhandel Shopping und „alte Schätzchen“: Events ziehen Menschen nach Bitburg

Bitburg · Mehrere Angebote in der Kreisstadt haben am Sonntag Tausende ­Besucher angezogen: Beim verkaufsoffenen Sonntag herrschte Hochbetrieb in der Fußgängerzone, und im Industrie­gebiet „Auf Merlick“ kamen Freunde von Old­timern voll auf ihre Kosten.

03.09.2023, 15:25 Uhr

Verkaufsoffener Sonntag in Bitburg 15 Bilder

Von Rudolf Höser

Es dürfte ein Wochenende nach dem Geschmack vieler Eifeler gewesen sein: Nachdem am Samstag das „Gäßetrepperfest“ im Mittelpunkt gestanden hatte, waren es am Sonntag gleich drei Schwerpunkte, zu denen die Besucher kamen.