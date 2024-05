Einzelhandel Musik zum Mitsingen und Shopping beim Bitburger Maimarkt

Bitburg · Etwas kühl für die Jahreszeit, aber trocken: So präsentierte sich das Wetter am ersten Maiwochenende in Bitburg. Tausende Besucher kamen zum Maimarkt und zum verkaufsoffenen Sonntag in die Bierstadt. Das Programm war bunt und unterhaltsam.

05.05.2024 , 16:45 Uhr

Link zur Paywall Verkaufsoffener Sonntag mit Maimarkt in Bitburg 33 Bilder

Von Jürgen Kotz