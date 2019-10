Wirtschaft : Für den Prümer Mantelsonntag liegen warmen Decken bereit

Prüm Der Prümer Gewerbeverein lädt zum traditionellen Mantelsonntag am 20. Oktober in die Abteistadt ein.

Die Kunden, die während der Woche keine Gelegenheit zum Einkauf haben, können das am Sonntag, 20. Oktober, in Prüm mit der ganzen Familie tun. Denn ab 12 Uhr startet in Prüm, Niederprüm und Dausfelder Höhe der verkaufsoffene Sonntag.

Daniele Haas, Vorsitzende des Gewerbevereins, erwartet bestes Shoppingwetter und dass Prüm voll sein wird. Und egal, ob herbstlicher Sonnenschein oder graue Wolken, die Chance, einen Mantel oder eine neue Winterjacke in den Prümer Geschäften zu finden, sei groß. „Der Mantelsonntag ist der traditionsreichste unter den vier verkaufsoffenen Sonntagen im Jahr in Prüm“, sagt Gewerbe-Chefin Haas. Er finde immer Mitte Oktober statt. Und wenn es doch etwas frischer werden sollte, liegen für die Gäste auf den über 20 Terrassen Wolldecken parat.

Wer nicht shoppen möchte, kann den Tag auch ganz entspannt beim Tag der offenen Bücherei – ab 13 Uhr – in einem Café oder im Restaurant genießen. Beim regionalen Bauernmarkt mit französischen Gourmet-Spezialitäten im und am Konvikt kann man ab 11.30 Uhr auch Pflanzen tauschen. Und zwar am Stand des Weltladens, direkt neben dem Eingang zum Konvikt in der Kalvarienbergstraße.