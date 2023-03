Einzelhandel Verkaufsoffener Sonntag mit Food-Trucks, Frühlings-Trends und vielem mehr

Allen Vorhersagen für Regenwetter­ trotzend, versuchte Prüm am verkaufsoffenen Sonntag für Frühlings-Feeling zu sorgen. In Aussicht auf sonnige Tage freuten sich zahlreiche Besucher bei echtem „Aprilwetter“ auf einen Einkaufsbummel in farbenfroh dekorierten Geschäften.