Straßenbau : Verkehr in Bitburg eingeschränkt

Bitburg Weil an verschiedenen Stellen in Bitburg Glasfaserkabel verlegt werden, müssen Autofahrer ab Mittwoch, 16. September, mit Verkehrseinschränkungen rechnen.

Betroffen ist die Saarstraße zwischen dem Kreisverkehr am Landratsamt und der Einmündung Moselstraße – hier muss die Fahrbahn vollständig gesperrt werden. An der Trierer Straße wird im Kreuzungsbereich Zangerles Eck eine mobile Ampel den Verkehr regeln. Zudem wird in der Echternacher Straße in Höhe der Einmündung zur Heinrichstraße die Fahrbahn verengt.