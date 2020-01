Strassenverkehr : Verkehr wird wegen Bauarbeiten  behindert

Daun/Gemünden (red) Wegen Kanal- und Straßenbauarbeiten kann es im Zuge der Landesstraße 46 in der Ortslage Gemünden ab dem Ortseingang aus Richtung Daun kommend und dem Ortsausgang in Richtung Üdersdorf in der Zeit vom Montag, 17. Februar, bis voraussichtlich zum 31. Mai zu Behinderungen kommen.

In der am 17. Februar beginnenden Bauphase wird der Verkehr im Zuge der L 46 in Daun-Gemünden mit einer Baustellenampel geregelt. Weiterhin muss in dieser Bauphase die L 64 in Richtung Jugendherberge und Maare für den Verkehr voll gesperrt werden. Eine Umleitungsstrecke für den Verkehr während der Sperrung L 64 wird ab dem Kreisverkehrsplatz B 257 / L 46 in Daun über die B 257 – L 68 in Richtung Mehren – K 15 in Richtung Weinfelder Maar – L 64 – L 65 bis zur Einmündung L 46 / L 65,umgekehrt, ausgeschildert.