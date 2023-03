Verkehr : Gefahr im Verzug auf Willwerather Talbrücke

Symbol Polizei Blaulicht Einsatz. TV-Foto: Klaus Kimmling Foto: TV/Klaus Kimmling

Willwerath (red) Wegen Gefahr in Verzug im Bereich der Übergangskonstruktion (Widerlager an der Talbrücke Willwerath) in Fahrtrichtung Trier, rechts, kann es im Zuge der B 51, zwischen Olzheim und Brühlborn, in der Zeit von Freitag, 3. März bis voraussichtlich zum 1. Dezember zu Behinderungen für den Verkehr kommen.

Bis zur Erarbeitung eines Sanierungskonzeptes und zur Lastfreistellung des betroffenen Bereiches, wird der Verkehr halbseitig an der Gefahrenstelle vorbeigeleitet und die Geschwindigkeit auf 30 km/h reduziert.

Alle Informationen zur Vollsperrung sind auf dem Mobilitätsportal unter www.verkehr.rlp.de zu finden.