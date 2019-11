Kostenpflichtiger Inhalt: Tiere : Hund in Bitburg angefahren - Verletzter Streuner bleibt verschwunden

Dieser Hund wurde im Jahr 2013 in Bitburg gefunden. Von dem Tier, das jetzt verletzt wurde existiert kein Bild. Foto: e_bit <e_bit@volksfreund.de>+SEP+e_bit <e_bit@volksfreund.de>

Bitburg In Bitburg wird ein freilaufender Hund bei einem Unfall verletzt. Der Streuner ist seit längerer Zeit in der Stadt unterwegs, konnte aber bisher nie eingefangen werden. Über die Vorgehensweise in diesem Fall gibt es unterschiedliche Ansichten.

Ein lautes Geräusch, dann der Schrei eines Tieres. Ein Hund ist im Bereich der Messenstraße/Burbertstraße von einem Auto angefahren worden. Eine Augenzeugin, die selber im Tierschutz aktiv ist, ihren Namen aber nicht in der Zeitung lesen möchte, ist geschockt. „Der Hund hat so laut gebrüllt“, schildert sie den Vorfall. Wie schwer der Hund tatsächlich verletzt wurde, kann sie allerdings nicht sagen, da das Tier sofort verschwunden ist. Sie vermutet aber anhand des Unfalls, dass es sehr schwere Verletzungen haben muss. Der Unfallverursacher fuhr weiter, wie die Augenzeugin berichtet.

Die Polizei Bitburg bestätigt den Vorfall auf Anfrage. Eine Streife sei ausgerückt, habe das Tier aber nicht gefunden.

Bei dem Hund, der laut Augenzeugin relativ klein sein soll und ein beigefarbenes Fell sowie ein spitzes Gesicht haben soll, handelt es sich nach ihrer Aussage um einen Streuner, der bereits seit rund zwei Jahren in Bitburg herumläuft. Sie ging nach dem Unfall der Sache weiter nach und informierte das Ordnungsamt der Stadt Bitburg. Dort allerdings half man ihr nicht weiter, wie sie berichtet.

Sie ärgert sich darüber, ebenso wie Anke Zimmer, die Vorsitzende des Fördervereins Eifeltierheim ist. „Ich war völlig entsetzt“, sagt sie. Der Hund würde schon seit rund zwei Jahren frei in Bitburg herumlaufen und würde lediglich von zwei Anwohnerinnen in der Nähe des Unfallortes gefüttert werden. Der Stadt Bitburg wirft sie vor, sich nicht genügend um den Fall gekümmert zu haben.

Es dürfe nach ihrer Ansicht nicht sein, dass ein Hund frei herumläuft. Schon aus Haftungsgründen sei das schwierig. Die Gesetzeslage ist dazu allerdings nicht eindeutig, wie Franziska List von der Rechtsberatung der Akademie für Tierschutz schreibt. „Grundsätzlich gibt es in Deutschland leider keine explizite Norm, die es verbietet, dass ein Hund kein Zuhause hat und draußen frei läuft“. Trotz alledem habe das zuständige Ordnungsamt für die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu sorgen. „Unserer Ansicht nach kann sich die Behörde nicht aus der Verantwortung ziehen und sollte den Hund in Zusammenarbeit mit dem Tierschutzverein einfangen.“

Werner Krämer, Pressesprecher der Stadt Bitburg, bestätigt auf Anfrage, dass die Stadt von der Existenz des freilaufenden Tieres wisse. Dem Ordnungsamt sei damals mitgeteilt worden, dass es ein Straßenhund sei, den der Tierschutz vor Jahren aus Mallorca mitgebracht hat. Der Hund solle der Familie, die ihn ihre Obhut nahm, nach kurzer Zeit entlaufen sein. Daraufhin habe das Ordnungsamt einiges unternommen, um das Tier einzufangen. „Es wurde Köder ausgelegt, Lebendfallen aufgestellt, Suchen durchgeführt, alles in Absprache mit dem Tierschutz“, schreibt Krämer in seiner Stellungnahme. Das Tier sei wohl immer geflüchtet, sobald sich ein Mensch genähert habe. „Jedenfalls hat bis heute nie ein städtischer Mitarbeiter oder Polizist das Tier zu Gesicht bekommen“, heißt es in der Stellungnahme weiter.

Auch über den Unfall ist die Stadtverwaltung informiert. Ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes habe die Gegend um den Unfallort abgesucht, konnte jedoch das Tier nicht finden.

Generell übernehme die Stadt die Grundversorgung und artgerechte Unterbringung für Hunde und auch, wenn ein Fundtier gemeldet würde. Außerdem versuche man den Eigentümer zu ermitteln oder die Tiere in gute Hände zu vermitteln. Bisher seien im Jahr 2019 allerdings nur vier Fundkatzen gemeldet worden.

Dies entspricht allerdings nicht der wahren Zahl an Fundkatzen, die in Bitburg gestreunt sind. Wie Anke Zimmer sagt, habe allein der Förderverein Eifeltierheim mehr als 20 Tiere gefangen, kastriert, ärztlich versorgt und an andere Stellen umgesetzt.

Auch der Verein Tierhilfe Südeifel, bei dem die Stadt Bitburg Mitglied ist, hat im Stadtgebiet schon einige Katzen gefangen. „Wir arbeiten im Stillen und melden das der Stadt nicht“, sagt Mechthild Pütz, Schatzmeisterin des Vereins. Wenn man sich allerdings mit einem Problem an die Stadt wende, finde man hier ein offenes Ohr.