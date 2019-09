Blaulicht : Verletzter Motorradfahrer wegen Ölspur

Foto: TV/Klaus Kimmling

Bollendorf Ein 34-jähriger Motorradfahrer kam am Freitag, 20. September, gegen 11.45 Uhr in der Neuerburger Straße in Bollendorf wegen einer Ölspur zu Fall und prallte gegen ein geparktes Fahrzeug. Der Motorradfahrer verletzte sich dabei leicht.