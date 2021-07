Porträt : Der Mann, der die Aktion bundesweit leitet

Klausen (chb) So ein Projekt, wie die komplette Vermessung der Bundesrepublik, macht man nur einmal im Berufsleben. Wer ist Dr. Bernd Krickel, der dieses bundesweite Projekt leitet? Der Mann, der aus Klausen (Kreis Bernkastel-Wittlich) stammt, hat am Wittlicher Peter-Wust-Gymnasium Abitur gemacht, bevor er zum Studium nach Bonn ging.

Das Studium der Geodäsie, das Naturwissenschaften und Mathematik vereint, hat Krickel als Diplom-Ingenieur abgeschlossen und promovierte in der Fachrichtung Vermessungswesen, ebenfalls in Bonn. Seit 2003 ist Krickel bei der Landesvermessung in Nordrhein-Westfalen tätig.