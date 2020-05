Info

Heinz-Karl Kundenreich hat die Witwe Maria hinterlassen. Die Bitburgerin widmete ihr Leben nach dem Tod ihres Mannes der Versorgung von Kriegsopfern. Außerdem war sie ehrenamtliche Richterin am Bundessozialgericht und Mitglied des Kreistages. Später wurde nach der Frau sogar eine Straße auf dem Gelände der Alten Kaserne benannt. An jenem Ort also, an dem ihr Mann vor dem Einsatz in Polen stationiert war.