Suche erfolgreich 14-Jährige aus Lascheid wieder da

Die seit dem 19. März vermisste 14-Jährige aus Lascheid konnte am 26. März wohlbehalten angetroffen und in Obhut genommen werden. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Ein strafrechtlich relevanter Sachverhalt liegt demnach nicht vor. Die Polizei spricht der Bevölkerung einen ausdrücklichen Dank für die Unterstützung bei der Suche nach der Vermissten aus.