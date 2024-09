Fotos fast wie Gemälde Fotografien mit enormer Tiefe – Werke von Elger Esser sind im Haus Beda zu sehen

Idyllisch mäandert die Loire durch ihr Flussbett. Bäume säumen das Ufer, ein fast weißer Himmel füllt einen Großteil des Bildes – Elger Essers Fotografie erinnert an altmeisterliche oder romantische Landschaftsmalerei. „Er schafft es, seinen Werken den Eindruck von Gemälden zu verleihen“, sagt Ute Bopp-Schumacher. Seit 15 Jahren kuratiert sie die Ausstellungen in der Neuen Galerie des Haus Beda. Am Samstag wurde die jüngste Schau mit Arbeiten des Fotografen Elger Esser unter dem Titel „Die engen Wasser“ eröffnet.