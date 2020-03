Kommentar : Vernunft bewahren

Das Angebot des Eifelkreises ist top. Beachtlich, was die Politik, Rettungsdienste und Ehrenamtliche hier binnen kürzester Zeit aufgebaut haben – und was sie dort in den kommenden Wochen leisten. Das hat Respekt verdient.

Nur mit unserer aller Unterstützung können die Ehrenamtlichen ihre Arbeit angehen für die Menschen, die diesen Service wirklich brauchen, also begründete Corona-Verdachtsfälle. Da stört jeder, der aus reiner Neugierde vorbeikommt. Hier sollte man Vernunft bewahren – auch allgemein gerade eine gute Devise.