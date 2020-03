Abgesagte Veranstaltungen : Absagen wegen Corona-Virus

Bitburg/Irrel/Mettendorf/Daun/Schönecken/Demerath (red) Der für Samstag, 14. März, geplante Irische Abend im Haus der Jugend ist abgesagt und wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Ebnso ist „Der Regenbogenfisch“ für Samstag, 14. März, im Haus Beda abgesagt.

Hierfür wird es keinen Nachholtermin geben. Das Jubiläumskonzert des Sinfonischen Blasorchesters, das für Sonntag, 15. März, geplant war wird in die Sommermonate verschoben. Die Kinderkleiderbörse des Fördervereins und Elternausschusses der Kita Mettendorf für Sonntag, 15. März, findet nicht statt. Und auch der Flohmarkt rund ums Kind des Fördervereins der Kita Schönecken am Sonntag, 15. März im Forum im Flecken ist abgesagt. Der angekündigte Kinderflohmarkt in Demerath am Sonntag, 15. März, fällt ebenso aus. Die Show mit den „Cashbags“ im Forum Daun wird am Donnerstag, 26. November, nachgeholt. Das Kabarett mit Bernd Stelter, am Samstag, 14. März, fällt aus und wird am Montag, 7. Dezember nachgeholt. Die Karten für beide Vorstellungen bleiben gültig.