Wanderung : Wandern im wilden Üssbachtal

Lutzerath (red) Die Tourist-Information Lutzerath bietet am Freitag, 14. August, um 9 Uhr eine Wanderung auf dem Maare und Thermen-Pfad von Lutzerath nach Bad Bertrich an. Eine vielfältige, bunte Eifellandschaft, mächtiges Lavagestein, spektakuläre Einblicke aus der Vogelperspektive in das wilde Üssbachtal und spannende Geschichten laden zu einer Erlebnisführung mit Landschaftsmentorin Roswitha Lescher ein.

