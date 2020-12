Corona-Pandemie : Corona-Ausbruch trotz Schnelltests

Körperich (de) Schlagartig hat sich das Corona-Virus im Alten- und Pflegeheim St. Vinzenz-Haus in Körperich ausgebreitet. Und das, wie die Kreisverwaltung auf TV-Nachfrage einräumt, obwohl in der Einrichtung so genannte Schnelltests verwendet wurden.

Kreissprecher Thomas Konder sagt: „Seitens der Einrichtung wurden regelmäßig die vom Land vorgegebenen Antigen-Schnelltests zum direkten Erreger-Nachweis durchgeführt; alle Testergebnisse waren negativ.“ Und trotzdem haben sich mehr als zwei Drittel der Bewohner und gut zwei Dutzend der Beschäftigten infiziert.

Die Schnell-Tests, wie sie beispielsweise in Trier seit dieser Woche auch kostenpflichtig für Jedermann angeboten werden (der TV berichtete) gelten nicht als besonders zuverlässig.

Diese Zweifel an den Schnellests werden durch den Corona-Ausbruch im St. Vinzenz-Haus bestärkt. „Vor dem Hintergrund der vielen inzwischen festgestellten positiven Fälle in der Einrichtung stellt die Kreisverwaltung den Einsatz dieser freiverkäuflichen Antigen-Tests als Instrument der Pandemie-Bekämpfung mit dem Ziel der Unterbrechung von Infektionsketten, stark infrage“, sagt Kreissprecher Konder.

Im St. Vinzenz-Haus haben sich von 75 Beschäftigten 29 infiziert, von ihnen gelten inzwischen acht wieder als genesen. Von den 59 Bewohner haben sich 44 mit dem Virus angesteckt, von denen fünf inzwischen als genesen gelten.

