Kommunalpolitik : Verwaltung möchte Papierflut eindämmen

Bitburg (ma) Die Verbandsgemeindeverwaltung Bitburger Land will den Sitzungsdienst papierlos abwickeln. Die Einladungen zur Sitzung erfolgen per E-Mail, und weiterführende Dokumente können im Internetportal eingesehen werden, erläutert Rudolf Schaal von der Verwaltung den Mitgliedern des Hauptausschusses.

Das würde Kosten sparen und die Papiermenge verringern. „Das ist die Zukunft, die Digitalisierung des Alltags ist in vollem Gang“, sagt dazu Ratsmitglied Edgar Comes (FWG). Auch Ingrid Penning (SPD) ist dafür, die Papierflut einzudämmen. Sieben Gemeinden haben sich bereits für den digitalen Dienst entschieden. Der Hauptausschuss empfiehlt dem Verbandsgemeinderat, ihn ebenfalls einzuführen. Der VG-Rat tagt am Donnerstag, 7. November .