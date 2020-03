Kreisverwaltung Bitburg-Prüm beantwortet Fragen zu Corona : Experten erklären die Kontaktsperre

Bitburg/Prüm Seit einer Woche gilt die Verordnung des Landes zur Corona-Bekämpfung. Im Alltag stellen sich dennoch Tag für Tag viele Fragen.

(de) Was erlaubt ist und was nicht hat sich in den vergangenen Wochen mehrfach geändert. Die Regeln wurden vom Land Stück für Stück verschärft. Galt es zunächst, alle größeren Veranstaltungen abzusagen, folgten schließlich auch kleinere, dann schlossen die Schulen und Kitas, wenig später ein Großteil der Geschäfte und nun gibt es eine Kontaktsperre, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen.