Verwaltungsgericht Trier : Wiederkehrende Beiträge größtenteils rechtmäßig

Deutschlandweit gibt es einen Trend, Straßenausbaubeiträge derzeit vollständig oder zumindest teilweise abzuschaffen. Das ergab eine dpa-Umfrage 2019. In den meisten Bundesländern gibt es keine Rechtsgrundlage für das Erheben von Straßenausbaubeiträgen. In vier Bundesländern können die Gemeinden mehr oder weniger selbst entscheiden, ob sie diese Beiträge erheben.

Nur in zwei Flächen-Bundesländern sind von den Städten und Gemeinden noch Straßenbaubeiträge zu erheben, allerdings wurde auch hier „nachgebessert“: So müssen Anlieger in Nordrhein-Westfalen seit Anfang 2020 nur die Hälfte der bisher fälligen Beiträge zahlen. In Rheinland-Pfalz hat sich die Ampelkoalition auf eine weitgehende Abschaffung der einmaligen Beiträge (hohe einmalige Zahlungen) zugunsten wiederkehrender Beiträge (kleinere Zahlungen in regelmäßigen Abständen) geeinigt. Das Gesetz soll Anfang 2021 in Kraft treten. Eine komplette Abschaffung der Beiträge, wie von CDU, AfD und Bund der Steuerzahler gefordert, will die Koalition aber nicht.

Für die Kritiker geht dieser Schritt nicht weit genug. Sie sind für komplette Beseitigung der Beiträge, die sie für unsozial, ungerecht und bürokratisch viel zu aufwändig halten. Vorgeschlagen wird ein steuerfinanzierter Straßenausbau.

Die Befürworter argumentieren, die Beiträge seien für die Kommunen eine wichtige Einnahmequelle. Würden sie vom Land abgeschafft, stelle das Kommunen vor große finanzielle Probleme. Zudem werde die finanzielle Abhängigkeit der Kommunen von den Ländern verschärft.

