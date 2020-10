Verwaltunsgericht Trier : Garten- und Gewächshäuschen müssen in Bitburg-Stahl wieder verschwinden

TRIER/BITBURG Das Verwaltungsgericht Trier hat die Klage von Grundstückseigentümern abgewiesen. Diese hatten sich gegen eine Rückbauanordnung seitens der Kreisverwaltung gewehrt.

Der Bebauungsplan für das Stahler Baugebiet „Unterm Stahler Kopf II“ ist rechtskräftig. Davon sind bislang sowohl die Stadt als auch der Kreis ausgegangen. Und dieser Auffassung schließt sich nun auch das Verwaltungsgericht Trier in einem Urteil zu einem Verfahren an, in dem genau das in Frage gestellt wurde. Grund der juristischen Auseinandersetzung war allerdings zunächst ein anderer.