Kommentar : Echter Eifeler Rohstoff

Hier der alte Vorsitzende Michael Billen, der die Tür erst sucht, wenn’s durch die Wand nicht geht. Und dort der Neue, Michael Ludwig, deutlich filigraner gewirkt. Ganz anders also, auch wenn sie ihre politische Einstellung teilen.

Und so ist es richtig. Ludwig kann jetzt seine eigenen Konturen entwickeln. Und wie sollte man einen Michael Billen auch kopieren? Keine Chance: Original Kaschenbacher Kantholz. Echt verwindungssteifer Eifeler Rohstoff. Lässt sich nicht biegen. Kann Blessuren hinterlassen. Hält was aus. Und wächst so nicht mehr nach.