Kommune sucht Bürgerbusfahrer : Bitte melden: Fahrer für die Verbandsgemeinde

Arzfeld Die Verbandsgemeinde (VG) Arzfeld sucht nicht nur jemanden für einen Posten in der Verwaltung (siehe Artikel links), sondern auch weitere Ehrenamtliche, die den zweiten Bürgerbus der Kommune pilotieren wollen.

Der Bus ist ausschließlich vorgesehen für Fahrten zu Ärzten in den Randgebieten der VG. Wer dafür Zeit hat und an zwei bis drei Tagen vor allem älteren Menschen helfen möchte, kann sich in der Verwaltung melden. Ansprechpartner ist Michael Thiel unter der Telefonnummer 06550/974122.