Kostenpflichtiger Inhalt: Biersdorfer Stausee-Ufer : Zwischen Kiosk und Hotel sollen die Generationen demnächst zusammenkommen

Der vor Jahrzehnten angelegte Aufenthaltsbereich am Ufer des Stausee Bitburgs soll neu und vor allem auch barrierefrei gestaltet werden. Foto: Uwe Hentschel

BIERSDORF AM SEE Mit einem barrierefreien Mehrgenerationenplatz und einem Garten der Sinne will die Verbandsgemeinde (VG) Bitburger Land den Uferbereich des Bitburger Stausees weiter aufwerten. 755♦000 Euro sind für das Projekt veranschlagt. 85 Prozent soll das Land übernehmen.

An Ideen für den Stausee Bitburg mangelt es nicht. Oder anders gesagt: Das Areal um den See ist groß genug, um Planer bei Laune zu halten. Vor gut zwei Jahren wurden die letzten 100 Meter des durch Biersdorf fließenden und in den Stausee mündenden Kannenbachs freigelegt und renaturiert. Errichtet wurde im Rahmen dieser Maßnahme auch eine Fußgänger- und Rollstuhlfahrerbrücke, ein Wasserspielplatz sowie ein großes, umzäuntes Holzpodest.

Dass die Brücke gewaltige Ausmaße hat, der Wasserspielplatz seit dem Hochwasser vor anderthalb Jahren nach wie vor nur sehr eingeschränkt genutzt werden kann und sich bei dem Holzpodest in der Form eines Schiffs bereits seit seiner Entstehung viele Legenden um den Sinn und Zwecks dieses Bauköpers ranken (der TV berichtete), sei hier nur am Rande erwähnt. Die VG Bitburger Land jedenfalls will es dabei nicht belassen lassen und peilt deshalb nun das nächste Projekt an. Geplant ist ein barrierefreier Mehrgenerationenplatz. Und vorgesehen ist dafür eine Fläche im östlichen Bereich des Ufers.

Bei diesem Projekt geht es um die Umgestaltung eines bereits vorhandenen, aber in die Jahre gekommenen Aufenthaltsbereichs zwischen Stausee-Kiosk und Dorint-Hotel. Unter Federführung des Zweckverbands Naturpark Südeifel gab es dazu im vergangenen Jahr zwei Workshops, bei denen Ideen gesammelt wurden. An diesen Veranstaltungen beteiligt war neben lokalen Vertretern auch ein Ingenieurbüro, das auf Grundlage der Vorschläge eine erste Planung erstellt hat. Demnach soll der sogenannte „Garten der Barrierefreiheit für alle Generationen am Stausee Bitburg“ so angelegt werden, dass er auch von Rollstuhlfahren trotz der leichten Hanglage uneingeschränkt genutzt werden kann. Über die breiten Wege sollen dann die verschiedenen thematischen Abschnitte der Anlage erreicht werden.

Dazu zählt zum einen ein Bereich für Jugendliche, in dem diese sich ungestört aufhalten können und der unter anderem mit einem Basketballkorb und einem für Skater, BMX- und Rollstuhlfahrer gleichermaßen geeigneten Skateplatz ausgestattet werden soll. Ein weiterer Baustein der Mehrgenerationenanlage ist ein Pavillon mit Ruhe- und Picknickmöglichkeiten am höchstgelegenen Punkt des Geländes. Die Gestaltung des Pavillons könnte nach Vorstellung der Workshop-Teilnehmer in Abstimmung mit Initiative Baukultur Eifel erfolgen.

Für den Bereich Garten gibt es eine solche Initiative bislang noch nicht. Der Naturpark-Zweckverband würde das aber gerne ändern und hat deshalb im Rahmen der Planung die Idee ins Spiel gebracht, einen Teil des Areals unter dem Motto „Gartenkultur Eifel – barrierefrei“ zu gestalten. Dieser Bereich soll mit fahrbaren Hochbeeten und einem 30 Quadratmeter großen Beet nach dem Vorbild typisch Eifeler Bauerngärten ausgestattet werden. Darüber hinaus sind noch ein Kinderspielbereich vorgesehen sowie ein Bereich, der durch Duftpflanzen und verschiedene Klangelemente die Sinne der Nutzer anregen und zum Entspannen einladen soll.

Soweit die Planung. Woran es jetzt nur noch hakt, ist die Finanzierung. Rund 755♦000 Euro sind für das Projekt veranschlagt. Dieses soll zu 85 Prozent über das Förderprogramm „Tourismus für alle“ des Landes finanziert werden. Der VG bliebe damit ein Eigenanteil von gut 113♦000 Euro.

Die Kosten der Maßnahme wären also überschaubar. Und der VG-Anteil könnte sogar weiter sinken, sollte sich auch das an das Gelände angrenzende Dorint-Hotel an den Kosten beteiligen. Das zumindest fordert in der jüngsten Sitzung des VG-Rats, in der die Beantragung der Landesförderung einstimmig beschlossen wird, Ratsmitglied Ferdinand Graf von Westerholt. „Durch dieses Angebot wird ein erheblicher Mehrwert für das Hotel geschaffen“, so von Westerholt. „Und dem sollte das Dorint dann auch In irgendeiner Form Tribut zollen“, fordert er. Wie der zuständige Mitarbeiter der VG-Verwaltung, Rüdiger Otte, dazu erklärt, werde man mit dem Hotel sprechen, sobald eine Förderzusage vorliege.

