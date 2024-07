Entscheidung getroffen Wieso die größte VG des Eifelkreises künftig auf einen hauptamtlichen Beigeordneten verzichtet

Wo viele Menschen leben, da fällt viel Arbeit an. Das gilt in einer Verbandsgemeinde (VG) auch für diejenigen, die an ihrer Spitze stehen. Beispiel: In der VG Bitburger Land leitet Bürgermeisterin Janine Fischer die Geschäfte. Neben ihr ist auch Rainer Wirtz als Beigeordneter hauptamtlich tätig. Das soll sich ändern.