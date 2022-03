Bürgermeisterwahl in Speicher : Wahl in Speicher: Noch ist nichts entschieden

Die Kandidaten Marcus Konrad und Jürgen Rauschenbach treten zur Stichwahl am 10. April an. Foto: TV/Sybille Schönhofen

Speicher Kein klares Ergebnis beim ersten Durchlauf. Nach der Bürgermeisterwahl in der Verbandsgemeinde Speicher steht bislang nur eines fest: Harald Schilz ist raus. Marcus Konrad und Jürgen Rauschenbach treten am 10. April zum Duell an.