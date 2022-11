41 erfolgreiche Prüfungen : VG-Chefin Fischer auf dem Grundlehrgang: „Ich bin dann bald aus der Sitzung direkt weg ...“

Wolsfeld Mehr als 40 Feuerwehranwärter haben in der VG Bitburger Land ihren Grundlehrgang absolviert. Unter ihnen: die Bürgermeisterin selbst.

Auch in diesem Jahr wurden wieder parallel zwei Lehrgänge an verschiedenen Standorten durchgeführt. Ein Team aus Kreis- und VG-Ausbildern sowie Wehrleiter Dimmer und dem stellvertretenden Wehrleiter Schlöder schulten den Nachwuchs in Theorie und Praxis, um so für den Einsatzdienst in ihren Feuerwehreinheiten gerüstet zu sein. Die abschließende theoretische und praktische Prüfung wurde von allen Teilnehmern erfolgreich absolviert.