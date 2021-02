Spende : Mitarbeiterinnen spenden für Krankenhaus

Prüm Die Belegschaft der Verbandsgemeindeverwaltung Prüm hat dem Freundes- und Förderkreis des St.-Joseph-Krankenhauses Prüm 400 Euro gespendet. Die Mitarbeiterinnen, teilt die Verwaltung mit, „wollten auch in diesem Jahr etwas Gutes tun, obwohl die Karnevalsfeier im Rathaus, bedingt durch die Corona-Pandemie, ausfallen musste“.

Anstatt des traditionellen Schuheputzens bei den männlichen Kollegen am Fetten Donnerstag stellten sie eine Spendenbox im Prümer Rathaus auf, um dennoch Geld für einen guten Zweck zu sammeln. 400 Euro kamen zusammen; die VG-Frauen übergaben jetzt den Betrag an den Förderverein. Ihr Dank gilt allen Kolleginnen und Kollegen, die sich auch in diesem Jahr großzügig an der Aktion beteiligt haben.