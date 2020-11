Wo man künftig Essen bestellen kann : Lieferdienste: VG Prüm bündelt alle Angebote

Foto: dpa/Jan Woitas

Prüm Von heute an greift für die kommenden vier Wochen der coronabedingte Lockdown in vielen Betrieben, darunter auch die Gastronomie. Unter dem Motto „Miteinander fürs Prümer Land“ will die Verbandsgemeinde (VG) deshalb wieder gebündelt zeigen, wer seinen Kunden einen Liefer- und Abholdienst bietet.

Wer dabei ist, kann diese Information per E-Mail senden an die Adresse: wirliefern@vg-pruem.de