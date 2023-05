Prozess vor dem Verwaltungsgericht Landwirtin klagt gegen Bestattungswald in der Eifel – Urteil steht fest

Neue Entwicklungen im Streit um einen Bestattungswald in Sellerich: Das Verwaltungsgericht Trier hat die Klage einer Landwirtin gegen den angedachten Friedwald abgelehnt. Im Oktober 2021 hatte der Eifelkreis Bitburg-Prüm der Schneifelgemeinde genehmigt, einen Friedhof in Form eines Bestattungswaldes einzurichten. Dieser sollte sich auf etwa 7500 Quadratmeter erstrecken. Eine Landwirtin aus der Eifel klagte dagegen vor dem Verwaltungsgericht. Ihre Landwirtschaftsflächen grenzen teilweise an das Gebiet an, auf dem der Friedwald entstehen soll.